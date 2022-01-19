2022/01/19 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في تصعيد مقلق وغير قانوني"، قمعت جماعة طالبان تظاهرة نسائية في كابل، الأحد، معتمدة على اختراق اتصالات النشاطات وممارسة الترهيب المعنوي والجسدي، بحسب ما أورده تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختراق هواتف واعتداءات.. ناشطات يتحدثن عن قمع طالبان لهن في كابل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختراق هواتف واعتداءات.. ناشطات يتحدثن عن قمع طالبان لهن في كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).