شمول محافظ نينوى بإجراءات المسائلة والعدالة “أجتثاث البعث”

2022/01/19 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصدور كتاب من هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) يتضمن شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بإجراءات الهيئة وهو ما يعني إقالته من منصبه وإحالته على التقاعد.وأكدت الكتاب المسربة الصادرة من هيئة المساءلة والعدالة شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون الاجتثاث ويجب انهاء خدماته واحالته الى التقاعد لكونه من منتسبي الاجهزة القمعية للنظام السابق”.والكتاب …

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