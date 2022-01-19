بتوصية من المدربين المساعدين.. سعد عبد الأمير يعود للمنتخب الوطني

2022/01/19 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، استدعاء لاعب الزوراء سعد عبد الامير لصفوف اسود الرافدين.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطنيّ استدعى لاعب فريق الزوراء سعد عبد الأمير للالتحاقِ بصفوفِ المنتخب الوطني”.وفي هذا الصدد، أفاد مصدر في اتحاد الكرة لوكالة/ المعلومة/ أن “المدربين […]

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