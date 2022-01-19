خام برنت يلامس حاجز 90 دولاراً

2022/01/19 | 09:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتشير بيانات التداول في البورصات، إلى أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 89 دولارا، وذلك لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة.وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.60 في المائة إلى 89.03 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس لخام WTI بنسبة 1.80 في المائة إلى 86.36 …

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