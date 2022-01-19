صحة النجف: لا نستبعد وجود إصابات بـ”اوميكرون”

2022/01/19 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الأربعاء، أنها لا تستبعد وجود إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بإسم (اوميكرون) في المحافظة في ظل الزيادة الواضحة بعدد الإصابات المسجلة مؤخراً وقال مسؤول إعلام الصحة سالم نعمة في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة سجلت يوم أمس (الثلاثاء) 194 إصابة جديدة بالفيروس، وهي […]

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