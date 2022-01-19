انطلاق عملية امنية في وديان ديالى

2022/01/19 | 10:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانطلاق عملية امنية جديدة بعمق وديان حاوي العظيم في ديالى.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الحشد الشعبي وبعض التشكيلات الساندة اطلقت اليوم، عملية امنية في عمق وديان حاوي العظيم اقصى شمال ديالى”.وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن “العملية جاءت لتعقب خلايا […]

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