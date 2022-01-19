المصرف الزراعي يوضح حقيقة “الفساد الكبير” في المبادرة الزراعية

2022/01/19 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفى المصرف الزراعي، الأربعاء، التصريحات الاخيرة بشأن وجود فساد كبير وقروض وهمية فيما يخص المبادرة الزراعية.وقال المصرف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المصرف الزراعي الذي يعمل حاليا بادارة مكلفة من وزارة المالية وباشراف لجنة من البنك المركزي العراقي، التصريحات الاخيرة بشأن وجود فساد كبير وقروض وهمية فيما يخص المبادرة الزراعية”.وأضاف البيان […]

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