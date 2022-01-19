2022/01/19 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قائممقام الموصل بتهم تسلم رشى وتجاوز على عقارات الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قائممقام الموصل بتهم تسلم رشى وتجاوز على عقارات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).