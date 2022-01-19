الخلية تكشف عن عملية

2022/01/19 | 10:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" بعملية "دقيقة" في قضاء الطارمية، شمالي بغداد.

وذكر بيان للخلية، 19 كانون الثاني/يناير، أنّ "العملية جرت وفق معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، وبتحرك نوعي امتاز بالدقة والمهنية في أداء الواجب، لتتمكن قوة من جهاز الأمن الوطني وبإسناد من كتيبة الاستطلاع المسلح في قيادة عمليات بغداد وفوج حشد الطارمية، من قتل ثلاثة إرهابيين، في منطقة شاطئ التاجي".

وأضاف البيان، أنّ "العملية جاءت ثأرًا" لمقتل "شهدين" قتلا "على يد هؤلاء الإرهابيين الثلاثة"، مؤكدًا أنّ "القوات الأمنية ستكون بالمرصاد وفي كل مكان لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار".

ونشرت بعض المنصات التابعة للفصائل المسلحة مقطعًا مصورًا يظهر فتح النار على ما بدا كمخيم يضم أشخاصًا، ثم صورًا للقتلى.

فيما قال قائد في الحشد الشعبي - فوج الطارمية إنّ "الإرهابيين الثلاثة كانوا على مشارف أحياء بغداد، وقد تمكنا من رصدهم وقتلهم داخل مضافة لهم في أحد البساتين".

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