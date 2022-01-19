النزاهة تكشف تفاصيل القبض على قائممقام الموصل

2022/01/19 | 10:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ أمري القبض الصادرين بحق قائممقام الموصل، وفتح قضيَّتين جزائيَّتـين بحقِّهِ؛ لتسلُّمـه رشى مقابل التغاضي عن التزوير والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة نفذت أمري القبض الصادرين عن الهيئة القضائيَّة الخاصَّة بتدقيق حالات التزوير في سجلات التسجيل العقاري …

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