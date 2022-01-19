النزاهة تكشف تفاصيل اعتقال قائممقام الموصل: تسلم رشى مقابل التغاضي عن التزوير

2022/01/19 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ أمري القبض الصادرين بحق قائممقام الموصل، وفتح قضيَّتين جزائيَّتـين بحقِّهِ على خلفية تسلُّمـه رشى مقابل التغاضي عن التزوير والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة نفذت أمري القبض الصادرين عن الهيئة القضائيَّة […]

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