بالفيديو.. سيول جارفة في تتدفق على نهر الوند بديالى

2022/01/19 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… شهد نهر الوند في قضاء خانقين بديالى خلال الساعات الماضية تدفق سيول جارفة بسبب غزارة الامطار في الساعات 24 الماضية ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في مناسيبه الا انها لاتزال ضمن حدود السيطرة .وتؤكد جهات مختصة أن الموجات السيول ستتدفق من الوند صوب نهر ديالى وبعدها الى بحيرة حمرين، ما يؤدي الى […]

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