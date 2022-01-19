2022/01/19 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا امين بغداد علاء معن، اليوم الاربعاء، المثقفين واصحاب المكتبات للاستمرار باقامة الفعاليات الثقافية والفنية وفتح المحال مساءً بزقاق المتنبي لاعادة الحياة للمنطقة وروح بغداد بتراثها وعبق تاريخها الاصيل.وذكر بيان للامانة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “امين بغداد وجه دعوة للمثقفين والفنانين للاستمرار باقامة الاعمال الفنية والامسيات التراثية للحفاظ على روح بغداد […]

ظهرت المقالة امين بغداد يدعو لاستمرار الفعاليات المسائية في المتنبي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين بغداد يدعو لاستمرار الفعاليات المسائية في المتنبي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين بغداد يدعو لاستمرار الفعاليات المسائية في المتنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).