الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

2022/01/19 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

يتبع..

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