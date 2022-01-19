المالكي خارج الاطار ... نائب يكشف عن تحالف مرتقب بين العامري والصدر - عاجل

2022/01/19 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب ياسر إسكندر وتوت، اليوم الأربعاء، عن تحالف مرتقب مع التيار الصدري سيعلنه زعيم تحالف الفتح هادي العامري وسينص هذا التحالف عن التقارب بين الصدر والعامري فيما سيكون المالكي بنسبة 90 % خارج هذا الإطار.

وقال وتوت لـ (بغداد اليوم) ان "وجود المالكي خارج اطار البيت الشيعي سلبي، وهو بسبب الخلاف مع الصدر".

وتوقع "تأجيل المحكمة الاتحادية لقرارها الخاص بالبت بشرعية الجلسة الاولى للبرلمان او عدم شرعيتها، اذ ان هناك ضغط سياسي قد يساهم بالتأجيل".

وأوضح، ان "الضغط السياسي موجود على المحكمة في وقت هي تراعي التوازن ومسألة التوصل لاتفاق سياسي".

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