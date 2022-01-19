خشان يكشف مفاجأة بشأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/19 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف النائب باسم خشان، اليوم الاربعاء، مفاجأة بشأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالجلسة الأولى للبرلمان.وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم) انه "لن يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الجلسة الاولى اليوم".واضاف ان "هنالك ادلة ستعرض فقد تؤجل النطق بالحكم".

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