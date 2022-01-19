قادمة من لبنان.. مصر تحبط محاولة تهريب حبوب كبتاغون داخل فيتامين الأطفال

2022/01/19 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات المصرية من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة على متن رحلتي طيران قادمتين من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مطار القاهرة الدولي، بحسب المصري اليوم.

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