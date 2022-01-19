2022/01/19 | 10:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة التربية، الأربعاء، أن فتح مراكز جديدة لتعليم الأميين بسجني الاحداث وأبو غريب، يمثل نقلة نوعية بجهود الحملة التي أطلقتها لمحو الأمية في البلاد العام 2012 ونجحت من خلالها بتعليم مليونين منهم حتى الان.وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي للهيئة العليا لمحو الأمية في الوزارة مؤيد العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن نجاحها بتعليم مليونين أمي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن نجاحها بتعليم مليونين أمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).