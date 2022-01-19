الأنواء الجوية تتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

2022/01/19 | 10:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 كانون الثاني 2022 والأيام التي تليه.ءذء

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