رئاسة الجمهورية تنسف اتفاقات كردية عمرها 10 سنوات

2022/01/19 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت صحيفة رسمية، الأربعاء، استمرار حالة الخلاف الكردي غير المعلن على منصب رئيس الجمهورية، مشيرة الى تلك الخلافات تهدد بنسف أكثر من عشرة أعوام من اتفاقات تقاسم السلطات والنفوذ في حكومتي المركز والإقليم.وذكرت صحيفة “الصباح” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الساعات الماضية في حراك الكتل الكردية كشفت عن بقاء الأمور في […]

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