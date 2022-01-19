انفجار مجهول بخط أنابيب نفط جنوب تركيا

2022/01/19 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأوقفت شركة “بوتاش” التركية المشغلة لخطوط الأنابيب، مساء الثلاثاء، تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في أعقاب “انفجار مجهول” قرب محافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.وتسبب انفجار مجهول في خط أنابيب النفط بولاية كهرمان مرعش التركية، بإغلاق الطريق السريع الذي يربط المدينة مع ولاية غازي عنتاب.وأوضح عمر فاروق جوشكون والي كهرمان مرعش لوكالة …

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