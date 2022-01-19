ترقب سياسي لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الجلسة الأولى

2022/01/19 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقع النائب عن كتلة الصادقون رفيق هاشم ، الاربعاء ، أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا بعدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب ، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى شهدت مخالفات جسيمة وكبيرة جدا.وقال هاشم في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا نتوقع من المحكمة الاتحادية البت بشأن عدم قانونية الجلسة الأولى”، مبينا ان “المحكمة تنظر […]

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