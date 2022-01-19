2022/01/19 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العامري ينفي ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس الوزراء » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:46

واع/

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