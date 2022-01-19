المصرف الزراعي يرد على أنباء وجود فساد بالمبادرة الزراعية

2022/01/19 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادردّ المصرف الزراعي العراقي، الأربعاء على الأنباء التي تحدثت عن وجود فساد كبير وقروض وهمية متعلقة بالميادرة الزراعية، مؤكداً أنها متوقفة منذ العام 2017.وجاء في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “يُفند المصرف الزراعي الذي يعمل حاليا بادارة مكلفة من وزارة المالية وباشراف لجنة من البنك المركزي العراقي، التصريحات الاخيرة بشأن …

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