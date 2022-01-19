تعليق حكومي بشأن زيادة المياه بسدي دوكان ودربندخان نتيجة الأمطار والثلوج

2022/01/19 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، على زيادة المياه بسدي دوكان ودربندخان نتيجة الأمطار والثلوج، في المدن الشمالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك زيادة للمياه في سدي دوكان ودربندخان نتيجة الأمطار المتساقطة والثلوج شمال العراق، لكن الوقت مازال مبكرا للإعلان عن كميات المياه التي ستستفيد منها الوزارة ، اذ ان ذلك يعتمد على ما يتوفر من خزين مائي لشهر حزيران القادم وهو الذي على ضوئه سيتم تحديد سياسية الوزارة للصيف المقبل".

وبين ذياب ان "الثلوج التي سقطت في اليومين السابقين سيكون لها دور إيجابي، متوقعا "ذوبان الثلوج في الربيع والتي ستوفر كميات جيدة للمياه".

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