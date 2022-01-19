بيان من هادي العامري: لم أناقش هذا الأمر مع بارزاني في أربيل

2022/01/19 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، مناقشة ترشيح أي شخصية لمنصب رئيس الوزراء مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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وأصدر مكتب العامري بياناً جاء فيه "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة السيد هادي العامري لإقليم كردستان و الحوارات التي أجريت مع السيد مسعود البارزاني والسيد رئيس إقليم كردستان والسيد رئيس حكومة الإقليم ، وكل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام."

وأضاف "ندعو وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".

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