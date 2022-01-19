تظاهرات للتربويين والمهندسين في كربلاء

2022/01/19 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة..تظاهر العشرات من الخريجيين التربويين امام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بالتعيين، فيما شهد مبنى صحة المحافظة تظاهرة أخرى للمهندسين.وقال مراسل /المعلومة/، ان العشرات من خريجي كليات التربية والكليات الساندة تظاهروا امام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بالتعيين او ايجاد اية فرصة عمل.وأضاف، ان تظاهرات الخريجين هي ليست الاولى، لكنها متكررة […]

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