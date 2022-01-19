2022/01/19 | 11:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الأربعاء، انطلاق عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم الشرقي.وذكر الموسوي، بحسب بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “عملية أمنية انطلقت صباح اليوم بمشاركة (اللواء 23 ولواء نداء ديالى في الحشد الشعبي) ابتداءً من سد العظيم وانتهاءً بمصب نهر العظيم في نهر دجلة في …

ظهرت المقالة انطلاق عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).