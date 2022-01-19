2022/01/19 | 11:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفى مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، مناقشة تشكيل الحكومة أو مرشح رئاسة الوزراء خلال زيارة العامري إلى كردستان.وقال المكتب في بيان وصل “النور نيوز”نسخة منه انه “ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس …

ظهرت المقالة العامري يصدر بيان حول زيارته لأربيل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يصدر بيان حول زيارته لأربيل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يصدر بيان حول زيارته لأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).