تقرير: امريكا تحاول سرقة الاموال الايرانية المجمدة لتعويض جنودها المصابين في العراق

2022/01/19 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع فويس اوف أمريكا، بأن الولايات المتحدة تحاول سرقة الاموال الايرانية المجمدة لديها بحجة تعويض الجنود الذين قتلوا او اصيبوا في العراق على يد فصائل المقاومة العراقية متهمة ايران بتقديم الدعم لهم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” 1000 عنصر من قدامى المحاربين وأفراد أسر قتلى وجرحى […]

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