منها الهامستر والأرانب وخنازير غينيا.. هونغ كونغ تطبق القتل الرحيم على 2000 من الحيوانات الصغيرة بسبب فيروس كورونا

2022/01/19 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات في هونغ كونغ إنها ستُطبق القتل الرحيم على حوالي 2000 من الحيوانات الصغيرة، بما في ذلك الهامستر في جميع متاجر الحيوانات الأليفة، بعد أن ثبتت إصابة ما يقرب من اثني عشر من حيوانات الهامستر في متجر واحد بفيروس كورونا.وأوضح مسؤولون، يوم الثلاثاء، أن 11 من حيوانات الهامستر في متجر "ليتل بوس" للحيوانات الأليفة شُخصت إصابتها بالفيروس

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