المحكمة الاتحادية تبدأ النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/19 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بدأت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المحكمة الاتحادية بدأت قبل قليل، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان".

وأضاف، أنه "تم توحيد الدعويين حول جلسة البرلمان الأولى".

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