دولة القانون يكشف عن توصل الاطار والتيار الى حل للدخول بكتلة موحدة

2022/01/19 | 11:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد ائتلاف دولة القانون ، الاربعاء، رفضه اعادة ترشيح مصطفى الكاظمي لولاية الثانية لعد قدرته على ادارة البلد، مبينا ان عودة التيار الصدري الى الاطار التنسيقي امر طبيعي.وقال عضو الائتلاف حيدر اللامي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “هناك اتفاق اولي بين الاطار والتيار للدخول بكتلة موحدة وقد اتفقنا على الخطوط العريضة لتشكيل […]

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