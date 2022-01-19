الأمن الوطني يكشف عن أسماء الدواعش الذين تم قتلهم في الطارمية

2022/01/19 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، عن أسماء الدواعش الثلاثة، الذين تم قتلهم في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال بيان لجهاز الامن الوطني تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجهاز قام بعملية أمنية نوعية دقيقة وبإسناد من قيادة العمليات المشتركة وتعاون قيادة عمليات بغداد واشتراك فوج حشد الطارمية من مداهمة الوكر وقتل كلاً من الإرهابي (خليل ابراهيم فياض الجبوري) آمر مفارز ما يسمى قاطع الكرخ الشمالي التابع لولاية بغداد ومعاونه الإرهابي المكنى (صقر) مع أحد مرافقيهم المكنى (أبو قيس) في منطقة شاطئ التاجي، وتفكيك أحزمتهم الناسفة التي كانوا يرتدونها".

وأشار الى، أنّ "الإرهابي (خليل) كان مسؤولاً عن تجهيز العبوة التي استهدفت منطقة الكاظمية بالقرب من الحرم المقدس في شارع باب المراد قبل عام تقريباً، وكذلك عن القيام مع مجموعته الإرهابية بالتعرض على القطعات الماسكة للأرض والتي كان آخرها استشهاد اثنين من منتسبي الصحوة (أبناء العراق) قبل يومين".

وكان الحشد الشعبي، اعلن صباح اليوم عن قتل ثلاثة دواعش في منطقة الطارمية على شاطئ التاجي.

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