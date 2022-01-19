العامري يكشف حقيقة ترشيح تحالفة شخصية لمنصب رئيس الوزراء

2022/01/19 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس الوزراء خلال زيارته إلى إقليم كردستان.وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارتنا لإقليم كردستان والحوارات التي أجريت مع مسعود البارزاني ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم".واضاف أن "كل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام"، داعيا وسائل الإعلام الى "توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".

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