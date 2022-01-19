تدفق موجات السيول في نهر الوند قرب خانقين

2022/01/19 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر محلي في ديالى ، عن بدء تدفق

موجات السيول في نهر الوند قرب قضاء

خانقين شمالي شرق المحافظة من يوم أمس

الثلاثاء..

وأضاف المصدر ان تدفق موجات السيول في

نهر الوند جاءت باتجاه بحيرة حمرين التي

تحت

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