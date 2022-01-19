الاطاحة بخلية إرهابية داعشية شمالى بغداد

2022/01/19 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن

أحمد سليم، الإطاحة بخلية إرهابية

بارزة فى منطقة شاطئ التاجى شمالى

العاصمة العراقية .

وقال قائد عمليات بغداد - فى

تصريحات صحفية تابعتها وكالة نون اليوم

الأربعاء، إن

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