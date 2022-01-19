سياسي كردي مخضرم: تعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية حالة غير صحية

2022/01/19 | 11:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..أكد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، الأربعاء، أن ذهاب الكرد بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية حالة غير صحية .وقال عثمان في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “كان ينبغي عدم تكرار تجربة 2018 عندما ذهبوا بمرشحين اثنين وأحرجوا الكتل السنية والشيعية”.وأضاف أن “الحل الأمثل هو الخروج بمرشح توافقي، أو ترك الخيار للكتل والنواب من السنة […]

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