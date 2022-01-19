2022/01/19 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين لأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لبحث اختيار مرشح بديل لرئاسة الجمهورية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد وصول رسالة رفض قاطعة من الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني حول مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، فأن الحزب سيجتمع لبحث اختيار البديل”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الكردستاني يجتمع لبحث اختيار بديل عن برهم صالح) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الكردستاني يجتمع لبحث اختيار بديل عن برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).