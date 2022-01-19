المحكمة الاتحادية تعقد جلسة الفصل بجلسة البرلمان الأولى (صور)

2022/01/19 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسم خشان: الجلسة الاولى للبرلمان لاتمت لروح القانون بأي صلة.

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