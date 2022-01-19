نائب: سيحدث تغيير شامل برئاسة البرلمان في حال الغيت الجلسة الأولى

2022/01/19 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الأربعاء , حدوث تغيير شامل واستبدال رئيس البرلمان ونائبيه في حال اقرت المحكمة الاتحادية الغاء الجلسة الأولى, مشيرا الى وجود اتفاق مبدئي إيجابي بين التيار والاطار لحلة الازمة بينهما.وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تغييرات قد حدثت […]

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