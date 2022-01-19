لأول مرة في تاريخها.. ديالى تقترب من فتح “الزندان” امام السياحة

2022/01/19 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاربعاء، عن الاقتراب من فتح موقع الزندان الاثري امام السياحة في ديالى وذلك لأول مرة في تاريخ المحافظة.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق( 45كم شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الزندان والذي يعتبر اكبر المواقع الاثرية في ديالى والذي يقع شرق المقدادية ويعود تاريخ انشائه الى اكثر […]

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