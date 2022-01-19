2022/01/19 | 11:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط حاويتين تم تزوير أوراق “مهمة” في معاملاتهما الجمركية في منفذ المنذرية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” إن “مديرية منفذ المنذرية الحدودي تمكنت من ضبط حاويتين خارج الحرم الجمركي تحتوي مادة (انابيب الحديد) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب”.وأضافت، أنه “من خلال كشف البضاعة وتدقيق …

ظهرت المقالة المنافذ: ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ المنذرية الحدودي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ المنذرية الحدودي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ المنذرية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).