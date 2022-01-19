انقاذ مواطن حاول الانتحار في بغداد

2022/01/19 | 11:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، من اعتقال 5 متهمين بمواد قانونية مختلفة، فيما انقذت مواطن حاول الانتحار في بغداد.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته (المدى)، أن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية تمكنت بالاشتراك مع مفرزة مكافحة اجرام الحرية من القاء القبض على متهم بجريمة السرقة وفق احكام المادة 446 والصادر […]

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