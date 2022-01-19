ألمانيا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/01/19 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت المانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقاً لبيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد صباح اليوم.وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا سجلت 112323 إصابة خلال الساعات الماضية و239 وفاة موضحاً أن معدل الإصابات الأسبوعي بلغ 4ر584 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدى […]

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