بزيادة في أعداد جمهورها ومحتوى خاص عن تمكين المرأة.. CNN بالعربية تحتفل بمرور 20 عامًا على انطلاقها

2022/01/19 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل CNN بالعربية هذا العام بالذكرى العشرين على انطلاقها لأول مرة في عام 2002 كجهة إخبارية رقمية ومقرها مدينة دبي للإعلام لتسرد قصصًا إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم.

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