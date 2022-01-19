طائرة غاز الجنوب والبيشمركة في بطولة الأندية العربية بتونس

2022/01/19 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار يشارك فريقا غاز الجنوب والبيشمركة في منافسات بطولة الأندية العربية للرجال التي ستنطلق في الـ 15 وتستمر لغاية الـ27 من شهر شباط المقبل في الجمهورية التونسية بمشاركة 20 نادياً من 12 دولة عربية.وقال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الطائرة عباس علي هندي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إنَّ" الاتحاد العربي للعبة أرسل إعماماً للاتحاد العراقي يبلغه فيه بتمثيل فريقي غاز الجنوب والبيشمركة للعراق في بطولة الأندية العربية بنسختها الأربعين بالإضافة إلى تحديد موعد القرعة ونظام ومنهاج البطولة".وأضاف هندي، أنَّ" هذه النسخة ستكون مميزة جداً، لذا فان فرقنا المشاركة ستستعد جيداً لهذا الاستحقاق المهم لتمثيل الطائرة العراقية خير تمثيل"، مشيراً إلى أنَّ" العراق سيكون حاضراً بقوة ومنافساً على المراكز المتقدمة ولا يكون وجوده لغرض المشاركة فحسب".

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