السودان.. الإضراب يتواصل مع تفاقم الصراع مع العسكر

2022/01/19 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت لجان المقاومة في الأحياء السودانية وأحزاب سياسية يومين من الإضرابات والعصيان المدني، الثلاثاء، بعد يوم من إطلاق قوات الأمن الذخيرة الحية واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحد أكثر الاشتباكات دموية منذ سيطرة العسكر على الحكم العام الماضي.

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