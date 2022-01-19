مسلحون مجهولون يفتحون النار على سيارة مواطن وسط مدينة العمارة

2022/01/19 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

افادمصدر امني، اليوم الاربعاء، باقدام مسلحون مجهولون الهوية بفتح النار على سيارة مواطن وسط مدينة العمارة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مسلحيون مجهولو الهوية قاموا بفتح النارعلى سيارة مواطن كانت متوقفة امام منزله في منطقة حي الحسين وسط مدينة العمارة".

واضاف ان "الحادث لم يسجل اي اصابات بشرية تذكر"، لافتا الى ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة هوية المسلحين، وكشف أسباب قيامهم بهذا الهجوم المسلح".

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