اتحاد اليد يكافئ لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على الامارات

2022/01/19 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر الاتحاد العراقي بكرة اليد، مكافأة لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على الامارات في بطولة آسيا.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس اتحاد الكرة محمد الاعرجي تحدث مع لاعبي المنتخب الوطني عقب الفوز على الانارات واثنى على ادائهم الكبير في أولى مباريات البطولة”.وأوضح أن “الاتحاد […]

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